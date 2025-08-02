Медведева о том, у кого хотела бы взять интервью: «Из спортсменов — это Овечкин. Была бы большая честь»

"Пускай это будет Ваня Дмитриенко. Мне интересно, как развивался его путь в музыкальной карьере. Мальчик меняется. Хочется увидеть его в личной беседе, узнать, что именно помогает ему оставаться настолько юным, но уже в топе. И уже очень много лет.
Из спортсменов — это Александр Овечкин, конечно же. Была бы большая честь. Легенда, легенда. Но я знаю, что это максимально сложно, потому что Александр особо не ходит по интервью. Да, но насколько я знаю, он в Москве сейчас. Пойду с удочкой. С хоккейной клюшкой, ха-ха.
Ну и конечно же, мы уже анонсировали, ждите большое интервью с Яной Рудковской. Я думаю, это будет прямо мегаинтересно. Мы постараемся сделать максимально откровенное, максимально комфортное, но при этом не без перчинки интервью. Поэтому ждите", — сказала Медведева.