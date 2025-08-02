Медведева о том, у кого хотела бы взять интервью: «Из спортсменов — это Овечкин. Была бы большая честь»

Из спортсменов — это Александр Овечкин, конечно же. Была бы большая честь. Легенда, легенда. Но я знаю, что это максимально сложно, потому что Александр особо не ходит по интервью. Да, но насколько я знаю, он в Москве сейчас. Пойду с удочкой. С хоккейной клюшкой, ха-ха.