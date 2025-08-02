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Коньков про Крикунова в «Сочи»: «Он может дать хороший импульс молодой команде, привнесет туда стабильную игру и станет фигурой, через которую придет результат»

Сегодня клуб КХЛ объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.

Источник: Спортс"

«Для молодой команды хоккейного клуба “Сочи” Владимир Васильевич может дать хороший импульс. Он привнесет туда стабильную игру. На пути развития “Сочи” он станет фигурой, через которую придет результат», — сказал бывший нападающий сборной России Сергей Коньков.