Коньков про Крикунова в «Сочи»: «Он может дать хороший импульс молодой команде, привнесет туда стабильную игру и станет фигурой, через которую придет результат»

«Для молодой команды хоккейного клуба “Сочи” Владимир Васильевич может дать хороший импульс. Он привнесет туда стабильную игру. На пути развития “Сочи” он станет фигурой, через которую придет результат», — сказал бывший нападающий сборной России Сергей Коньков.