«Для молодой команды хоккейного клуба “Сочи” Владимир Васильевич может дать хороший импульс. Он привнесет туда стабильную игру. На пути развития “Сочи” он станет фигурой, через которую придет результат», — сказал бывший нападающий сборной России Сергей Коньков.
Коньков про Крикунова в «Сочи»: «Он может дать хороший импульс молодой команде, привнесет туда стабильную игру и станет фигурой, через которую придет результат»
Сегодня клуб КХЛ объявил о назначении 75-летнего специалиста на пост главного тренера.