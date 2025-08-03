Владимир Плющев: «КХЛ и судейский корпус уже неделю молчат о реформе трех буллитов. Удивительный непрофессионализм!»

— Вы о переходе с пяти буллитов на три в послематчевых сериях?
— Да, именно об этом.
— Будете реформу критиковать?
— Наоборот, вижу в ней логику. Уровень мастерства в лиге такой, что вратари доминируют над нападающими. В таких условиях логично сокращать послематчевые серии бросков, поскольку длинные серии стали рутиной и не всегда радовали болельщиков.
Еще один плюс реформы — сокращение общего времени игры. Все-таки у нашего весьма специфического ТВ постоянно какие-то претензии к хоккею из-за затяжки времени. Теперь отчасти их снимаем — надеюсь, в пользу того, что хоккей наконец-то начнут нормально показывать по общедоступному ТВ.
— Что тогда в минусе?
— Хоккейные люди всегда очень ревниво относятся к изменениям в правилах. Они написаны кровью хоккеистов, отрабатывались многими поколениями, передавались от одного к другому. Поэтому если ты режешь правила, то должен уважать игру и сто раз все отмерить. Этому должна предшествовать тщательная работа с игроками и болельщиками, если хотите, пропагандистская кампания.
А у нас, к сожалению, все наоборот. Кромсаем правила направо и налево — в основном с целью имитации бурной деятельности. И вот наконец-то провели более-менее правильную реформу — поджали буллиты. Так хотя бы объясните людям, зачем это сделали, защитите свои идеи!
Но нет, прошла уже неделя — и полный молчок со стороны как лиги, так и судейского корпуса. Удивительный непрофессионализм! — сказал бывший главный арбитр КХЛ, экс-тренер сборной России.