Владимир Плющев: «КХЛ и судейский корпус уже неделю молчат о реформе трех буллитов. Удивительный непрофессионализм!»

— Хоккейные люди всегда очень ревниво относятся к изменениям в правилах. Они написаны кровью хоккеистов, отрабатывались многими поколениями, передавались от одного к другому. Поэтому если ты режешь правила, то должен уважать игру и сто раз все отмерить. Этому должна предшествовать тщательная работа с игроками и болельщиками, если хотите, пропагандистская кампания.