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Владимир Плющев: «КХЛ и судейский корпус уже неделю молчат о реформе трех буллитов. Удивительный непрофессионализм!»

— В начале недели получили в подарок новую реформу — как снег на голову. Без обсуждения, без подготовки общественного мнения. Кинули — как собаке кость.

Источник: Спортс"

— Вы о переходе с пяти буллитов на три в послематчевых сериях?

— Да, именно об этом.

— Будете реформу критиковать?

— Наоборот, вижу в ней логику. Уровень мастерства в лиге такой, что вратари доминируют над нападающими. В таких условиях логично сокращать послематчевые серии бросков, поскольку длинные серии стали рутиной и не всегда радовали болельщиков.

Еще один плюс реформы — сокращение общего времени игры. Все-таки у нашего весьма специфического ТВ постоянно какие-то претензии к хоккею из-за затяжки времени. Теперь отчасти их снимаем — надеюсь, в пользу того, что хоккей наконец-то начнут нормально показывать по общедоступному ТВ.

— Что тогда в минусе?

— Хоккейные люди всегда очень ревниво относятся к изменениям в правилах. Они написаны кровью хоккеистов, отрабатывались многими поколениями, передавались от одного к другому. Поэтому если ты режешь правила, то должен уважать игру и сто раз все отмерить. Этому должна предшествовать тщательная работа с игроками и болельщиками, если хотите, пропагандистская кампания.

А у нас, к сожалению, все наоборот. Кромсаем правила направо и налево — в основном с целью имитации бурной деятельности. И вот наконец-то провели более-менее правильную реформу — поджали буллиты. Так хотя бы объясните людям, зачем это сделали, защитите свои идеи!

Но нет, прошла уже неделя — и полный молчок со стороны как лиги, так и судейского корпуса. Удивительный непрофессионализм! — сказал бывший главный арбитр КХЛ, экс-тренер сборной России.