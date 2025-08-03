Овечкин о фото с Медведевов и Валиевой: «Неожиданная, приятная встреча!»

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Медведева о том, у кого хотела бы взять интервью: «Из спортсменов — это Овечкин. Была бы большая честь».
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Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
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