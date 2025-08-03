Овечкин о рекорде: «Осознание придет, когда закончишь карьеру. Сейчас вижу, что происходит хайп. Поплачу уже после»

"Осознание рекорда придет тогда, когда закончишь карьеру. Она же у меня продолжается. Но я вижу ажиотаж вокруг себя. Понимаю, что это реально круто. Люди смотрели, болели, переживали. Каждый, кто ко мне подходит, реально знает, что это произошло. Понимаю, что благодаря семье, отцу, маме, жене, друзьям, команде я это сделал.