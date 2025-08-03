Леонид Вайсфельд: «Это межсезонье дискредитирует КХЛ, нельзя расторгать действующие контракты. Клубы преследуют свои цели, а лига должна заботиться о своем процветании»

Сейчас разрешено пересматривать в сторону понижения три контракта. Но ведь это же смешно. Это невозможно представить ни в одной сфере деятельности. Мне хочется спросить у человека, который придумал это правило: «Как ты смотришь на то, что мы тебе со следующего месяца снизим зарплату в два раза?». Он что, скажет: «Большое спасибо, я так счастлив!». Если человек соглашается на понижение зарплаты в два раза, у меня возникает вопрос: «Какие мысли у вас в связи с этим появляются?» — сказал эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд.