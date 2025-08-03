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Губернатор Ярославской области выступил на чемпионском параде «Локомотива»: «Для нас эта победа имеет особое значение. Это память о ребятах 2011 года»

Сегодня в Ярославле прошел чемпионский парад по случаю победы «Локомотива» в Кубка Гагарина.

«С победой, дорогие друзья! Мы сегодня чествуем нашу команду “Локомотив”, руководство клуба.

Если в других регионах, которые были обладателями Кубка Гагарина, это была просто большая спортивная победа, то для Ярославской области это, конечно, еще и история, история команды.

Это память о ребятах «Локомотива» 2011 года. И эта победа поэтому имеет для нас особое значение", — сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В сентябре 2011 года самолет, на борту которого находился хоккейный клуб «Локомотив», потерпел крушение при взлете. В катастрофе погибли 44 человека.