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10-й номер драфта НХЛ-2025 Маккуин продолжит карьеру в NCAA. Выбранный «Анахаймом» форвард будет выступать за колледж Провиденса

18-летний форвард, выбранный «Анахаймом», будет выступать за колледж Провиденса.

Источник: Спортс"

Канадец (рост — 195 см, вес — 87 кг) пропустил большую часть сезона из-за проблем со спиной.

На его счету 20 (10+10) очков в 17 играх за «Брэндон» в Западной хоккейной лиге при 40 минутах штрафа. В 3 играх в плей-офф он забил 1 гол.

В сезоне-2023/24 Маккуин провел 53 игры в WHL и набрал 51 (21+30) очко. В 4 играх плей-офф добавил 5 (4+1) баллов.

Ранее игрокам из Канадской хоккейной лиги разрешили переходить в команды из студенческого чемпионата США.

Выбранный «Анахаймом» форвард Маккуин взял 95-й номер в честь персонажа мультфильма «Тачки». Хоккеист на вертолете отправился в Диснейленд после драфта.