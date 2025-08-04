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Экс-форвард «Вашингтона» Врана вернется в шведский «Линчепинг», где играл до отъезда в НХЛ (Expressen)

29-летний игрок вскоре подпишет контракт с клубом, как сообщает Expressen.

Источник: Спортс"

В системе «Линчепинга» он выступал с 16 до 19 лет, после чего уехал в Северную Америку.

В НХЛ Врана выступал за «Вашингтон», «Детройт», «Сент-Луис» и «Нэшвилл». В общей сложности на его счету 406 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 223 (119+104) очка. В плей-офф — 38 игр и 8 (3+5) баллов.

В 2018 году Якуб стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Кэпиталс».

В прошлом году игрок вернулся в клуб из столицы США, подписав контракт на год и 775 тысяч долларов по итогам просмотра. По ходу сезона он был выставлен на драфт отказов, откуда его забрали «Предаторс».