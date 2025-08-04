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Герин о сборной США на Олимпиаде-2026: «Мы должны победить. Довольны тем, как ребята выступили на Турнире четырех наций»

Впервые с 2014 года на олимпийском турнире выступят игроки НХЛ.

Генеральный менеджер сборной США ожидает, что команда сможет одержать свою вторую победу на турнирах с участием сильнейших игроков. В 1996 году американцы выиграли Кубок мира, Герин был в составе той команды.

В феврале этого года сборная США заняла 2-е место на Турнире четырех наций, уступив Канаде в финале.

"Мы должны победить. Выиграть [турнир среди лучших] еще раз и прервать паузу, которая продолжается с 1996 года. Нам просто нужно найти способ сделать это.

У меня богатый опыт выступлений за сборную, на который можно опереться. Я был в команде, выигравшей Кубок мира, но у нас были и разочарования на Олимпиадах, поэтому я понимаю, что пошло не так. Здесь мой опыт может мне помочь. Нам нужно будет, чтобы все игроки выложились и сыграли в командную игру. Мы это понимаем.

Мы довольны тем, как ребята выступили на Турнире четырех наций. Состав был невероятным. Мы можем опереться на него, но нужно учитывать травмы и все такое. Возможно, не все будут готовы. Мы не знаем. Поэтому нам придется пройти через выбор заново, зная, что у нас хорошая основа", — сказал Герин.