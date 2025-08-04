Герин о сборной США на Олимпиаде-2026: «Мы должны победить. Довольны тем, как ребята выступили на Турнире четырех наций»

У меня богатый опыт выступлений за сборную, на который можно опереться. Я был в команде, выигравшей Кубок мира, но у нас были и разочарования на Олимпиадах, поэтому я понимаю, что пошло не так. Здесь мой опыт может мне помочь. Нам нужно будет, чтобы все игроки выложились и сыграли в командную игру. Мы это понимаем.