Кожевников о КХЛ: «Как вы хотите конкурировать с НХЛ, если скупаете “херши-колу” из АХЛ и отдаете ей лучшее игровое время?! Мы словно возвращаемся в 90-е, когда смирились со своей второсортнос

— Опять очень много внимания легионерам. В свое время поиграл не только в нашей стране, но и в Европе — нигде нет такого культа иностранцев! Да, тебя принимают с распростертыми объятиями, но это ненадолго. С первого дня доказывай, что ты не зря в этой стране — будь наголову выше местных! И это правильно.