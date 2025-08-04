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Кожевников о КХЛ: «Как вы хотите конкурировать с НХЛ, если скупаете “херши-колу” из АХЛ и отдаете ей лучшее игровое время?! Мы словно возвращаемся в 90-е, когда смирились со своей второсортнос

— Александр Викторович, что для себя отметили на неделе?

— Опять очень много внимания легионерам. В свое время поиграл не только в нашей стране, но и в Европе — нигде нет такого культа иностранцев! Да, тебя принимают с распростертыми объятиями, но это ненадолго. С первого дня доказывай, что ты не зря в этой стране — будь наголову выше местных! И это правильно.

А у нас посмотрите на эти пляски с легионерами. Скупили за лето половину клуба АХЛ «Херши» — и думают, что в шоколаде, поднимут свой хоккей.

— Поднимут?

— Разве что до уровня АХЛ. Но по нашим меркам — это скорее опустят. Как вы хотите конкурировать с НХЛ, если за большие деньги скупаете половину АХЛ и отдаете ей лучшее игровое время в своей лиге?!

Вообще мне иногда кажется, что мы словно возвращаемся в кризисные, 90-е годы, когда мы смирились со своей второсортностью. Помнится, тогда была в моде популярная реклама: «херши-кола» — вкус победы".

Но для нашего хоккея все, что по крепости ниже НХЛ, это вкус поражения. Надо держать свою марку! — заявил двукратный олимпийский чемпион.