Капитан «Локомотива» Елесин поблагодарил тренерский штаб на чемпионском параде «Локомотива». Никитин и его помощники, ушедшие в ЦСКА, не были приглашены на мероприятие

Отдельная благодарность в адрес этих бойцов (игроков команды — Спортс) — каждый человек за моей спиной отдал все свое сердце и все, что у него было, чтобы сегодня мы праздновали. Но это все не имело бы значения, если бы у нас не было таких классных фанатов, как вы.