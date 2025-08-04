Капитан «Локомотива» Елесин поблагодарил тренерский штаб на чемпионском параде «Локомотива». Никитин и его помощники, ушедшие в ЦСКА, не были приглашены на мероприятие

3 августа в Ярославле состоялся чемпионский парад.
"От лица команды хотел бы поблагодарить спонсоров, руководство, тренерский штаб (главный тренер Игорь Никитин и сотрудники его штаба, перешедшие в ЦСКА, не были приглашены на мероприятие — Спортс), персонал и всех сотрудников. Каждый работал не покладая рук для достижения результата.
Отдельная благодарность в адрес этих бойцов (игроков команды — Спортс) — каждый человек за моей спиной отдал все свое сердце и все, что у него было, чтобы сегодня мы праздновали. Но это все не имело бы значения, если бы у нас не было таких классных фанатов, как вы.
Это все для вас, вы — наш верный помощник и большая часть этого успеха. Мы сделали это вместе. Сделали это для тех, кто был до нас — и для тех, кто придет после. «Локомотив» навсегда!", — сказал Елесин.
«Локомотив» устроил парад через 74 дня после победы — без Никитина. И о нем ни разу не вспомнили.