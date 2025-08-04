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Кожевников о «Салавате»: «По составу Уфа уже не проходит в кубковую восьмерку Востока. И пусть хоккейный Башкортостан на меня не обижается»

«Расторжения в Уфе продолжились и в августе, если учесть, что летом скорее усилились “Сибирь” и “Амур”, то по составу “Салават” уже не проходит в кубковую восьмерку Востока.

Источник: Спортс"

И пусть на меня за такую оценку хоккейный Башкортостан не обижается.

Вся надежда Уфы — на то, что молодежь не попадет на синдром второго сезона. Ну и на талант главного тренера Козлова", — сказал двукратный олимпийский чемпион.