Кожевников о «Салавате»: «По составу Уфа уже не проходит в кубковую восьмерку Востока. И пусть хоккейный Башкортостан на меня не обижается»

И пусть на меня за такую оценку хоккейный Башкортостан не обижается.
Вся надежда Уфы — на то, что молодежь не попадет на синдром второго сезона. Ну и на талант главного тренера Козлова", — сказал двукратный олимпийский чемпион.
«Расторжения в Уфе продолжились и в августе, если учесть, что летом скорее усилились “Сибирь” и “Амур”, то по составу “Салават” уже не проходит в кубковую восьмерку Востока.
И пусть на меня за такую оценку хоккейный Башкортостан не обижается.
Вся надежда Уфы — на то, что молодежь не попадет на синдром второго сезона. Ну и на талант главного тренера Козлова", — сказал двукратный олимпийский чемпион.