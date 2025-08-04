Агент Цыплакова о его контракте с «Айлендерс»: «Хорошо, что в НХЛ есть арбитраж. В КХЛ некоторые клубы ультимативно прибивают игроков заградительными предложениями, а там все цивилизованно»

— Максим подписал контракт на очень хорошие деньги. Сначала предложили в районе 3 миллионов (здесь и далее речь об общей сумме контракта — Спортс). Но все обсуждается в формате диалога. Хорошо, что в НХЛ, в отличие от России, есть спортивный арбитраж.