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Агент Цыплакова о его контракте с «Айлендерс»: «Хорошо, что в НХЛ есть арбитраж. В КХЛ некоторые клубы ультимативно прибивают игроков заградительными предложениями, а там все цивилизованно»

26-летний игрок подписал соглашение с клубом с Лонг-Айленда на 2 года, средняя годовая зарплата составляет 2,25 миллиона долларов.

— Как оцениваете новый контракт Цыплакова с «Айлендерс»? Сначала ему предлагали условия значительно ниже?

— Максим подписал контракт на очень хорошие деньги. Сначала предложили в районе 3 миллионов (здесь и далее речь об общей сумме контракта — Спортс). Но все обсуждается в формате диалога. Хорошо, что в НХЛ, в отличие от России, есть спортивный арбитраж.

Как показывает практика, некоторые клубы КХЛ ультимативно прибивают игроков заградительными предложениями. А там все делается цивилизованно.

Максиму предложили 3 миллиона, наши партнеры хорошо пообщались с «Айлендерс», и дело даже до арбитража не дошло. А квалификацию с небольшой суммой, которую и видела общественность, «Айлендерс» выставили просто, чтобы закрепить за собой права на Цыплакова.

Многие писали про минимальные деньги, но это делали люди, которые глубоко в хоккейную кухню не погружены. После квалификации разговор продолжался, мы хотели оклад в районе 5 миллионов, они изначально предлагали 3.

В итоге компромисса достигли на отметке в 4,5. Это обоюдное решение, пожали друг другу руки и обошлись без арбитража", — сказал Александр Черных.