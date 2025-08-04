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Жорж Ларак: «Слышал, что “Монреаль” хочет избавиться от Лайне. Если оставлять, то он должен играть в большинстве, иначе какая от него вообще польза? При этом в плей-офф Демидов был лучше»

Следующий сезон станет для 27-летнего финского форварда последним по контракту с кэпхитом 8,7 миллиона долларов.

В своем первом сезоне за канадский клуб Лайне набрал 33 (20+13) очка в 52 играх регулярного чемпионата при полезности «минус 14». По ходу плей-офф он лишился места в составе.

«Слышал, что “Канадиенс” попытаются избавиться от Лайне, но это непросто. Большие деньги. Если оставлять Лайне, то надо ставить его на большинство, потому что если он там не играет, то какая от него вообще польза?

Вот почему все сложно. При этом в прошлом плей-офф Демидов играл в большинстве лучше, чем Лайне", — сказал бывший тафгай клубов НХЛ.