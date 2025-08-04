Депутат Свищев о рекорде Овечкина по доходам в НХЛ: «Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист заработал больше всех»

"Что же здесь плохого? Надо гордиться в том числе и тем, что именно наш хоккеист стал не только рекордсменом по количеству забитых шайб, но и по количеству заработанных денег. Чем лучше играешь — тем лучше зарабатываешь. Здесь ничего плохого нет, только хорошее.