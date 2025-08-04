Ги Буше о том, на каких принципах будет строиться «Авангард»: «Структура, дисциплина и культура постоянного роста. Каждый день — это возможность стать лучше»

— Их много. Мы хотим, чтобы люди были скромные и обучаемые. Мы хотим, чтобы люди росли, мы не хотим людей, которые довольствуются тем, что у них есть.
Мы хотим, чтобы сотрудники становились лучше, чтобы игроки становились лучше. Организация улучшается каждый день, это наш принцип. Каждый день — это возможность стать лучше, но чтобы так происходило, нужны люди, которые действительно хотят развиваться каждый день. Я считаю, что это основа наших ценностей и начало нашего пути.
Структура сейчас для нас очень важна, потому что она помогает в трудные моменты и периоды испытаний. Когда есть травмы, когда играешь против сильных команд или против команд, которые играют вместе давно, когда играешь против быстрых или габаритных соперников, структура становится твоим лучшим другом.
В прошлом году она была для нас именно такой, помогала скрывать индивидуальные слабости игроков. Мы делаем акцент на быстром и эффективном переходе от атаки к защите и обратно. Для меня неважно, атакуем мы или защищаемся, мы хотим, чтобы каждый игрок был лучшим в обоих аспектах.
Мы хотим универсальных игроков. Чтобы этого добиться, нужны люди, которые действительно хотят и готовы работать над этим, которые принимают этот подход. Переход от атаки к защите и от защиты к атаке должен быть быстрым, это касается обеих сторон игры, как при владении шайбой, так и при ее потере. Сейчас мы очень довольны тем, что получили в этом плане.
Дисциплина — это не просто избегание штрафов, это умение сохранять эмоциональный контроль под давлением, придерживаться плана, даже когда становится тяжело. Верить в успех, когда кажется, что все потеряно. Например, в седьмом матче, когда осталось 10 минут и команда проигрывает 0:2, кажется, что все кончено, но ты не сдаешься.
Вера, структура и дисциплина помогают пройти через такие моменты. Мы именно так и сделали с «Локомотивом», смогли вернуться и довести игру до второго овертайма.
Дисциплина — огромная часть процесса, способность выдерживать трудности, придерживаться планов и ценностей, это очень важно.
Итак, я бы сказал, что эти три вещи: структура, дисциплина и культура постоянного роста — это то, что мы ищем в этом году, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.