Ги Буше о том, на каких принципах будет строиться «Авангард»: «Структура, дисциплина и культура постоянного роста. Каждый день — это возможность стать лучше»

Мы хотим универсальных игроков. Чтобы этого добиться, нужны люди, которые действительно хотят и готовы работать над этим, которые принимают этот подход. Переход от атаки к защите и от защиты к атаке должен быть быстрым, это касается обеих сторон игры, как при владении шайбой, так и при ее потере. Сейчас мы очень довольны тем, что получили в этом плане.