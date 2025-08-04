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Максим Сушко: «У Широкова энергии, как у 18-летнего пацана. Великолепный человек и хоккеист, вокруг него хочется объединяться»

Нападающие ранее вместе играли за «Сибирь».

Источник: Спортс"

— Капитану «Сибири» Сергею Широкову в следующем году будет 40 лет. Как думаете, сколько сезонов он еще сыграет в КХЛ? Выглядит бодрячком.

— Да он не то что бодрячком выглядит, он в порядке полном. Всегда первый на арену приходит, тренируется больше всех. У него энергии, как у восемнадцатилетнего пацана. Большой пример для всех в команде.

Я думаю, ему за это хоккей как раз-таки дань отдает. За его профессионализм и огромную любовь к делу. Великолепный человек, великолепный хоккеист.

Не просто так он играл за сборную России на чемпионате мира. Вокруг него хочется объединяться. Собственно, в «Сибири» он и был в прошлом сезоне тем человеком, который сплачивал команду.

— Как считаете, в недалеком будущем Широков может стать классным тренером?

— А почему нет? У него много идей, всегда помогает игрокам советом на льду. Я думаю, из него бы вышел отличный тренер по нападающим, большинству. С его огромным опытом обязательно надо быть тренером, и делиться им с молодежью, — сказал нападающий «Нефтехимика» Максим Сушко.