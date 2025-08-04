Максим Сушко: «У Широкова энергии, как у 18-летнего пацана. Великолепный человек и хоккеист, вокруг него хочется объединяться»

— Капитану «Сибири» Сергею Широкову в следующем году будет 40 лет. Как думаете, сколько сезонов он еще сыграет в КХЛ? Выглядит бодрячком.
— Да он не то что бодрячком выглядит, он в порядке полном. Всегда первый на арену приходит, тренируется больше всех. У него энергии, как у восемнадцатилетнего пацана. Большой пример для всех в команде.
Я думаю, ему за это хоккей как раз-таки дань отдает. За его профессионализм и огромную любовь к делу. Великолепный человек, великолепный хоккеист.
Не просто так он играл за сборную России на чемпионате мира. Вокруг него хочется объединяться. Собственно, в «Сибири» он и был в прошлом сезоне тем человеком, который сплачивал команду.
— Как считаете, в недалеком будущем Широков может стать классным тренером?
— А почему нет? У него много идей, всегда помогает игрокам советом на льду. Я думаю, из него бы вышел отличный тренер по нападающим, большинству. С его огромным опытом обязательно надо быть тренером, и делиться им с молодежью, — сказал нападающий «Нефтехимика» Максим Сушко.