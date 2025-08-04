Максим Сушко: «У Широкова энергии, как у 18-летнего пацана. Великолепный человек и хоккеист, вокруг него хочется объединяться»

— А почему нет? У него много идей, всегда помогает игрокам советом на льду. Я думаю, из него бы вышел отличный тренер по нападающим, большинству. С его огромным опытом обязательно надо быть тренером, и делиться им с молодежью, — сказал нападающий «Нефтехимика» Максим Сушко.