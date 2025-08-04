Герин о составе США на ОИ-2026: «У нас такой хороший выбор игроков, что это осложняет задачу. Возьмем тех, кто даст нам наилучшие шансы на победу»

Ранее сборная США назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026. В список были включены шесть игроков: Куинн Хьюз, Чарли Макэвой, Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Брэди Ткачак и Мэттью Ткачак.
— Насколько сложно побороть соблазн просто собрать команду звезд и посмотреть, что из этого получится?
— Вот именно. Приходится бороться с этим желанием. У нас сейчас такой хороший выбор игроков из Америки, у нас так много ребят, из которых можно выбирать, что это действительно осложняет задачу.
Мы не взяли некоторых действительно хороших игроков на Турнир четырех наций, и нам придется сделать то же самое с олимпийской сборной.
Мы возьмем тех, кто, по нашему мнению, даст нам наилучшие шансы на победу. Все не всегда сводится к очкам. Это сводится к соответствию, роли и прочему. Но это сложно, — сказал генеральный менеджер сборной США Билл Герин.