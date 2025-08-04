Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Герин о составе США на ОИ-2026: «У нас такой хороший выбор игроков, что это осложняет задачу. Возьмем тех, кто даст нам наилучшие шансы на победу»

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо. Впервые с 2014 года на олимпийском турнире выступят игроки НХЛ.

Источник: Спортс"

Ранее сборная США назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026. В список были включены шесть игроков: Куинн Хьюз, Чарли Макэвой, Джек Айкел, Остон Мэттьюс, Брэди Ткачак и Мэттью Ткачак.

— Насколько сложно побороть соблазн просто собрать команду звезд и посмотреть, что из этого получится?

— Вот именно. Приходится бороться с этим желанием. У нас сейчас такой хороший выбор игроков из Америки, у нас так много ребят, из которых можно выбирать, что это действительно осложняет задачу.

Мы не взяли некоторых действительно хороших игроков на Турнир четырех наций, и нам придется сделать то же самое с олимпийской сборной.

Мы возьмем тех, кто, по нашему мнению, даст нам наилучшие шансы на победу. Все не всегда сводится к очкам. Это сводится к соответствию, роли и прочему. Но это сложно, — сказал генеральный менеджер сборной США Билл Герин.