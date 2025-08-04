Зибанежад, Петтерссон, Хедман, Эрик Карлссон и Густавссон — в составе Швеции на ОИ-2026 по версии The Score

Ранее сборная Швеции назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026. В список были включены шесть игроков: Расмус Далин, Виктор Хедман, Адриан Кемпе, Габриэль Ландескуг, Вильям Нюландер и Лукас Рэймонд.
The Score представил свою версию возможного состава команды на турнир.
Нападающие:
Адриан Кемпе — Юэль Эрикссон Эк — Вильям Нюландер;
Филип Форсберг — Элиас Петтерссон — Йеспер Братт;
Лукас Рэймонд — Вильям Карлссон — Мика Зибанежад;
Габриэль Ландескуг — Элиас Линдхольм — Рикард Ракелл;
Вильям Эклунд, Лео Карлссон;
Защитники:
Виктор Хедман — Расмус Далин;
Густав Форслинг — Юнас Брудин;
Маттиас Экхольм — Эрик Карлссон;
Хампус Линдхольм — Расмус Андерссон.
Вратари: Якоб Маркстрем, Линус Улльмарк, Филип Густавссон.