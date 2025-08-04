Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Зибанежад, Петтерссон, Хедман, Эрик Карлссон и Густавссон — в составе Швеции на ОИ-2026 по версии The Score

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милан и Кортина д’Ампеццо.

Источник: Спортс"

Ранее сборная Швеции назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026. В список были включены шесть игроков: Расмус Далин, Виктор Хедман, Адриан Кемпе, Габриэль Ландескуг, Вильям Нюландер и Лукас Рэймонд.

The Score представил свою версию возможного состава команды на турнир.

Нападающие:

Адриан Кемпе — Юэль Эрикссон Эк — Вильям Нюландер;

Филип Форсберг — Элиас Петтерссон — Йеспер Братт;

Лукас Рэймонд — Вильям Карлссон — Мика Зибанежад;

Габриэль Ландескуг — Элиас Линдхольм — Рикард Ракелл;

Вильям Эклунд, Лео Карлссон;

Защитники:

Виктор Хедман — Расмус Далин;

Густав Форслинг — Юнас Брудин;

Маттиас Экхольм — Эрик Карлссон;

Хампус Линдхольм — Расмус Андерссон.

Вратари: Якоб Маркстрем, Линус Улльмарк, Филип Густавссон.