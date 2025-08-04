Зибанежад, Петтерссон, Хедман, Эрик Карлссон и Густавссон — в составе Швеции на ОИ-2026 по версии The Score

Ранее сборная Швеции назвала первых хоккеистов для участия в Олимпиаде-2026. В список были включены шесть игроков: Расмус Далин, Виктор Хедман, Адриан Кемпе, Габриэль Ландескуг, Вильям Нюландер и Лукас Рэймонд.