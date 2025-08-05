Сергей Савельев о Хмелевски и Ливо: «Салавату» нужно, чтобы они провели 35−40% матчей, а уже далее договариваться об обмене. Это был бы самый верный шаг"

Но, если есть возможность этих игроков придержать, чтобы команда из Уфы нормально начала сезон, чтобы хотя бы половину чемпионата они провели в «Салавате Юлаеве», задав правильный ритм и темп, то это была бы отличная помощь Козлову как тренеру, который продлевался с ожиданием, что у него будет команда, которая продолжит бороться за высокие позиции.