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Сергей Савельев о Хмелевски и Ливо: «Салавату» нужно, чтобы они провели 35−40% матчей, а уже далее договариваться об обмене. Это был бы самый верный шаг"

Ранее сообщалось, что игроки могут покинуть «Салават».

Источник: Спортс"

«Не вижу смысла “Салавату Юлаеву” расставаться с Ливо и Хмелевски. Эти игроки имеют хорошую ценность на рынке. Другое дело, что сейчас в связи с тем, что у клуба из Уфы есть определенные финансовые трудности, понятно, почему ходят разговоры о том, что клуб может расстаться с этими хоккеистами.

Но, если есть возможность этих игроков придержать, чтобы команда из Уфы нормально начала сезон, чтобы хотя бы половину чемпионата они провели в «Салавате Юлаеве», задав правильный ритм и темп, то это была бы отличная помощь Козлову как тренеру, который продлевался с ожиданием, что у него будет команда, которая продолжит бороться за высокие позиции.

Если есть возможность этих игроков придержать, а уже далее договариваться об обмене, то это был бы самый верный шаг для клуба из Уфы. И это возможность получить большую компенсацию, нежели они стали бы их обменивать сейчас и тем более расторгать контракты с игроками.

«Салавату Юлаеву» нужно, чтобы эти игроки провели 35−40% матчей за клуб и выдали результат. Это будет хорошо как для клуба, так и для хоккеистов. Потому что игроки, которые набирают очки, будут представлять интерес для команд с топовыми бюджетами.

И для Уфы это будет огромная помощь, чтобы обменяться на что-то более сопоставимое, чтобы компенсация за хоккеистов помогла Козлову удержаться в зоне плей-офф и пройти в игры на выбывание без нервов", — сказал хоккейный эксперт Сергей Савельев.