Агент Кравцова: «Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за “Ванкувер”. Подписали контракт сроком на один сезон»

В прошлом сезоне Виталий Кравцов играл за «Трактор».
«Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за “Ванкувер Кэнакс”.
Мы подписали контракт сроком на один сезон", — сказал агент Дэн Мильштейн.
Ранее стало известно, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.
В прошлом сезоне Виталий Кравцов играл за «Трактор».
«Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за “Ванкувер Кэнакс”.
Мы подписали контракт сроком на один сезон", — сказал агент Дэн Мильштейн.