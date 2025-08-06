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Агент Кравцова: «Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за “Ванкувер”. Подписали контракт сроком на один сезон»

Ранее стало известно, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Виталий Кравцов играл за «Трактор».

«Виталий позвонил сегодня со своим окончательным решением о том, что хочет играть за “Ванкувер Кэнакс”.

Мы подписали контракт сроком на один сезон", — сказал агент Дэн Мильштейн.