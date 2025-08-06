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Зарплата Кравцова по контракту с «Ванкувером» — 775 тысяч долларов в НХЛ и 450 тысяч в АХЛ

Ранее стало известно, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.

Источник: Спортс"

По данным PuckPedia, зарплата игрока в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ — 450 тысяч.

Предыдущий контракт 9-го номера драфта-2018 в НХЛ (в сезоне-2022/23) был односторонним с зарплатой 875 тысяч долларов.