Зарплата Кравцова по контракту с «Ванкувером» — 775 тысяч долларов в НХЛ и 450 тысяч в АХЛ

По данным PuckPedia, зарплата игрока в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ — 450 тысяч.
Предыдущий контракт 9-го номера драфта-2018 в НХЛ (в сезоне-2022/23) был односторонним с зарплатой 875 тысяч долларов.
Ранее стало известно, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.
По данным PuckPedia, зарплата игрока в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ — 450 тысяч.
Предыдущий контракт 9-го номера драфта-2018 в НХЛ (в сезоне-2022/23) был односторонним с зарплатой 875 тысяч долларов.