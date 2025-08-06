Алексей Марченко о капитанстве в «Ак Барсе»: «С Яшкиным это обсудили. Тренеры приняли такое решение, между нами все по-прежнему»

— Идет обычный тренировочный процесс, команда вернулась из отпуска в хорошей форме. Остальное увидим по контрольным играм.
— Расскажите, какой вы видите роль капитана.
— Нет никакой стратегии. Мы вместе идем к одной цели, каждый друг другу помогает, подсказывает.
— С Дмитрием Яшкиным этот момент обсудили?
— Да, обсудили. Тренеры приняли такое решение, между нами все по-прежнему.
— Выбор капитана проходил совместно с игроками или это решение тренерского штаба?
— Решение тренерского штаба.
— В мае вы получили статус свободного агента, почему решили остаться в Казани?
— Я хотел остаться здесь по итогам сезона, довольно быстро договорились. Для меня приоритетом было остаться в Казани, так как в прошлом сезоне мы не достигли высокого результата. Нужно завершить это дело, — сказал защитник казанцев.