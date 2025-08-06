НХЛ показала логотип матча «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Он стилизован под пиратский корабль

Домашний стадион клуба НФЛ «Бакканирс» («Буканьеры», одно из названий пиратов Карибского моря) вмещает около 70 тысяч зрителей.
Логотип мероприятия стилизован под пиратский корабль. Отмечается, что типографика вдохновлена нарисованными от руки картами сокровищ. На парусе можно заметить молнию, намекающую на хозяев («Лайтнинг»).
С 1904 года в Тампе проводится фестиваль пиратов, вдохновленный легендами о персонаже местного фольклора Хосе Гаспаре — мифическом испанском капитане, якобы создавшем базу во Флориде и нападавшем на корабли в Мексиканском заливе в конце XVIII и начале XIX века.
Фото: официальный сайт НХЛ.