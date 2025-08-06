НХЛ показала логотип матча «Тампы» и «Бостона» на открытом воздухе. Он стилизован под пиратский корабль

С 1904 года в Тампе проводится фестиваль пиратов, вдохновленный легендами о персонаже местного фольклора Хосе Гаспаре — мифическом испанском капитане, якобы создавшем базу во Флориде и нападавшем на корабли в Мексиканском заливе в конце XVIII и начале XIX века.