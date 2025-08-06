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Левшунов — лучший проспект «Чикаго» по версии сайта НХЛ, Фрондель — 2-й

Белорусский защитник возглавил топ-5 перспективных игроков из системы «Блэкхокс».

Источник: Спортс"

1. Артем Левшунов, защитник, 19 лет (сыграл 18 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе «Рокфорда» в АХЛ).

2. Антон Фрондель, нападающий, 18 лет («Юргорден», SHL).

3. Сэм Ринзель, защитник, 21 год (сыграл 9 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе университета Миннесоты в NCAA).

4. Оливер Мур, нападающий, 20 лет (сыграл 9 матчей за «Чикаго» в прошлом сезоне, большую его часть провел в составе университета Миннесоты в NCAA).

5. Саша Бойсверт, нападающий, 19 лет (университет Северной Дакоты, NCAA).