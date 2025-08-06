«Трактор» — Кравцову в связи с переходом в «Ванкувер»: «Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке?»

«Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке?», — говорится в сообщении челябинцев.
«Трактор» также отметил, что сохранил спортивные права на 25-летнего игрока в КХЛ.
Ранее стало известно, что «Кэнакс» согласовали двусторонний контракт с нападающим сроком на один год.
«Виталий Юрьевич, благодарим за вклад в общий командный успех и желаем удачи в Северной Америке?», — говорится в сообщении челябинцев.
«Трактор» также отметил, что сохранил спортивные права на 25-летнего игрока в КХЛ.