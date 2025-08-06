Разин о «Металлурге»: «Сейчас на бумаге у нас все хорошо. Главное, чтобы получилась команда с большой буквы»

Самое главное, чтобы из этого получилась команда с большой буквы", — сказал главный тренер магнитогорского клуба.
В прошлом сезоне «Металлург» не сумел защитить титул обладателя Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (2−4) в первом раунде.
"Сейчас на бумаге у нас все хорошо. Есть хорошие топ‑9 нападающих, есть силовое звено, есть и молодежь.
Самое главное, чтобы из этого получилась команда с большой буквы", — сказал главный тренер магнитогорского клуба.
В прошлом сезоне «Металлург» не сумел защитить титул обладателя Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (2−4) в первом раунде.