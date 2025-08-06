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Разин о «Металлурге»: «Сейчас на бумаге у нас все хорошо. Главное, чтобы получилась команда с большой буквы»

"Сейчас на бумаге у нас все хорошо. Есть хорошие топ‑9 нападающих, есть силовое звено, есть и молодежь.

Источник: Спортс"

Самое главное, чтобы из этого получилась команда с большой буквы", — сказал главный тренер магнитогорского клуба.

В прошлом сезоне «Металлург» не сумел защитить титул обладателя Кубка Гагарина, уступив «Авангарду» (2−4) в первом раунде.