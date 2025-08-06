Зарипов о строительстве 12 ледовых арен в Татарстане: «Хороший шаг со стороны раиса. Уровень хоккея в республике всегда нужно повышать, глубинки ограничены в этом»

Всегда есть нюанс. Нашей главной структуре нужно больше посвящать времени для просмотра мальчишек в районах. Тем самым у нас появится возможность воспитывать своих перспективных ребят, а не привлекать из других регионов. Мне кажется, что у нас достаточно своих ребят, которых нужно развивать. В том числе из глубинок.