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Зарипов о строительстве 12 ледовых арен в Татарстане: «Хороший шаг со стороны раиса. Уровень хоккея в республике всегда нужно повышать, глубинки ограничены в этом»

Сообщается, что в республике планируют потратить 7−8 млрд рублей на 12 ледовых арен. Раис Татарстана Рустам Минниханов хочет, чтобы к 2030 году дворцы были в каждом районе.

Источник: Спортс"

"Уровень хоккея в Татарстане всегда нужно повышать и привлекать в этот вид спорта как можно больше мальчишек. Глубинки нашей республики ограничены в этом: не в каждом районе есть лед не в холодное время года.

Думаю, идея открыть там ледовые дворцы — это хороший шаг со стороны раиса нашей республики. Будем надеяться, что из районов, в которых будут открыты новые дворцы, появятся новые звездочки, которые будут прославлять Татарстан.

Всегда есть нюанс. Нашей главной структуре нужно больше посвящать времени для просмотра мальчишек в районах. Тем самым у нас появится возможность воспитывать своих перспективных ребят, а не привлекать из других регионов. Мне кажется, что у нас достаточно своих ребят, которых нужно развивать. В том числе из глубинок.

Как выжать максимум из арен? Необходимо создать программу для тренеров, выработать меры поддержки и создать условия, чтобы они могли выезжать в районы и там заниматься развитием игроков. Хотя у нас есть проблема, что не так много тренеров должного уровня. Плюс многие не хотят работать в районах, а это тоже сложность при подготовке ребят", — сказал пятикратный обладатель Кубка Гагарина, депутат Госсовета Татарстана.