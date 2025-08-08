Агент Ливо Ботев о переходе в «Трактор»: «Эти вбросы делает один человек. У нас в “Салавате” полный запрет на обмен, Джош давно был бы в Уфе, затянулось получение нового паспорта и визы

— Какие последние новости по Джошу Ливо?
— Джош Ливо должен сегодня получить визу и лететь в Уфу. Или же прибыть во вторник-среду. Надеюсь, сегодня он получит визу и в ближайшее время присоединится к клубу.
— После помещения форварда «Трактора» Остапа Сафина в список отказов пошли слухи, что Ливо может оказаться в Челябинске.
— Как можно перейти в «Трактор», когда там сейчас уже есть пять легионеров, а у Сафина есть российское гражданство? Кроме того, у нас в контракте прописан полный запрет на обмен, вы подумайте логически.
Мы, грубо говоря, не против рассуждать о вариантах. Но тогда, согласно регламенту, нам с 1 августа должны выплатить 55% контракта за этот год и еще 25% заплатить за следующий.
— Вы общались с руководством «Салавата Юлаева»?
— Я проинформировал руководство «Салавата Юлаева», что в пятницу у Джоша будет виза, и в субботу, либо на следующей неделе он вылетит в Россию.
Опять же, у нас в контракте есть пункт, что Ливо с 1 по 15 августа может в любой момент прибыть в расположение клуба. Просто мы долго делали новый паспорт и ждали получения специальной рабочей визы. Процесс затянулся, а так бы Джош давно был в Уфе.
Сам Джош не читает написанное в телеграм-каналах. Эти вбросы про него постоянно делает один и тот же человек. Поразмыслите, для чего он их делает. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов уже говорил, что рассчитывает на игрока, — сказал агент Иван Ботев.