Соколов про обмен из ЦСКА в «Торпедо»: «Был шокирован, хоккейный бог оберегает меня от чего-то, значит. Мне не обидно, понимал, хоккей — это бизнес»

— ЦСКА сначала подписал с вами контракт, но затем обменял вас в «Торпедо».
— На эту ситуацию я смотрю через призму «все, что ни делается, — к лучшему». Значит, хоккейный бог оберегает меня от чего-то и дает мне другую дорогу. Несмотря на то, что я был шокирован, все равно понимал, что хоккей — это бизнес.
— Обидно ли, что не успели провести даже один матч за ЦСКА?
— Мне не обидно. Это решилось без меня, клубы обменивают игроков, расторгают контракты. Все это ты не можешь контролировать. Я могу отвечать только за то, насколько буду готовым к сезону. Когда понял, что буду играть в «Торпедо», сразу нашел положительный момент — мой брат сейчас тоже играет в системе нижегородского клуба.
Оказаться в одной организации с ним — не самая плохая ситуация. Есть и другие позитивные моменты: хороший город, болельщики, которые тепло относятся к клубу, новый стадион. Значит, мне суждено играть в Нижнем Новгороде.
— Знакомы ли вы лично с кем-то из «Торпедо»?
— Пересекался со многими, но нет такого, что с кем-то в близких отношениях. Сейчас буду исправлять это и узнавать парней поближе.
— Есть ли какая-то цель по очкам на новый сезон?
— Личная цель — становиться лучше и развиваться. Самое главное — это перестроиться с североамериканского хоккея на наш. Как только перестроюсь, то очки и голы придут, — сказал нападающий «Торпедо» Егор Соколов.