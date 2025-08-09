Ричмонд
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Соколов про обмен из ЦСКА в «Торпедо»: «Был шокирован, хоккейный бог оберегает меня от чего-то, значит. Мне не обидно, понимал, хоккей — это бизнес»

Напомним, 1 июля форвард подписал контракт с армейским клубом, а 3 июля был обменян в «Торпедо».

Источник: Спортс"

— ЦСКА сначала подписал с вами контракт, но затем обменял вас в «Торпедо».

— На эту ситуацию я смотрю через призму «все, что ни делается, — к лучшему». Значит, хоккейный бог оберегает меня от чего-то и дает мне другую дорогу. Несмотря на то, что я был шокирован, все равно понимал, что хоккей — это бизнес.

— Обидно ли, что не успели провести даже один матч за ЦСКА?

— Мне не обидно. Это решилось без меня, клубы обменивают игроков, расторгают контракты. Все это ты не можешь контролировать. Я могу отвечать только за то, насколько буду готовым к сезону. Когда понял, что буду играть в «Торпедо», сразу нашел положительный момент — мой брат сейчас тоже играет в системе нижегородского клуба.

Оказаться в одной организации с ним — не самая плохая ситуация. Есть и другие позитивные моменты: хороший город, болельщики, которые тепло относятся к клубу, новый стадион. Значит, мне суждено играть в Нижнем Новгороде.

— Знакомы ли вы лично с кем-то из «Торпедо»?

— Пересекался со многими, но нет такого, что с кем-то в близких отношениях. Сейчас буду исправлять это и узнавать парней поближе.

— Есть ли какая-то цель по очкам на новый сезон?

— Личная цель — становиться лучше и развиваться. Самое главное — это перестроиться с североамериканского хоккея на наш. Как только перестроюсь, то очки и голы придут, — сказал нападающий «Торпедо» Егор Соколов.