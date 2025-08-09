Соколов про обмен из ЦСКА в «Торпедо»: «Был шокирован, хоккейный бог оберегает меня от чего-то, значит. Мне не обидно, понимал, хоккей — это бизнес»

— Мне не обидно. Это решилось без меня, клубы обменивают игроков, расторгают контракты. Все это ты не можешь контролировать. Я могу отвечать только за то, насколько буду готовым к сезону. Когда понял, что буду играть в «Торпедо», сразу нашел положительный момент — мой брат сейчас тоже играет в системе нижегородского клуба.