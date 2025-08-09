Ричмонд
Врана вернулся в шведский «Линчепинг», контракт — на 2 года. С «Вашингтоном» форвард выигрывал Кубок Стэнли в 2018 году

Соглашение рассчитано на 2 сезона. В НХЛ последним клубом чешского форварда был «Нэшвилл».

Источник: Спортс"

В системе «Линчепинга» Врана выступал с 16 до 19 лет, а потом уехал в Северную Америку.

В НХЛ нападающий выступал за «Вашингтон», «Детройт», «Сент-Луис» и «Нэшвилл». В общей сложности на его счету 406 матчей в регулярных чемпионатах лиги и 223 (119+104) очка. В плей-офф — 38 игр и 8 (3+5) баллов.

В 2018 году Врана стал обладателем Кубка Стэнли будучи игроком «Кэпиталс».

«Я всегда чувствовал, что этот день однажды настанет. Для меня это было лишь вопросом времени. Очень рад снова представлять “Линчепинг” и с нетерпением жду, когда приеду в город и начну работать вместе с командой», — сказал Врана.