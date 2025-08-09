Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Экблад о «Флориде»: «Мы выиграли два Кубка Стэнли подряд, и у нас широкое окно возможностей для новых побед. Не считаем, что такие слова могут нам навредить»

"В прошлом году мы тоже думали о повторении успеха, и сейчас я не собираюсь мыслить иначе. Мы не считаем, что разговоры о новом Кубке могут нам навредить. Я готовлюсь к марафону, которым является сезон НХЛ и плей-офф, как к обычному сезону.

Источник: Спортс

Мы выиграли два Кубка Стэнли, и у нас еще широкое окно возможностей для новых побед. Будет ли это в следующем году или через сезон — не так важно. Приятно осознавать, что мы находимся в такой позиции«, — сказал защитник “Пантерс”.