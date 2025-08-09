Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Аркобелло завершил карьеру в 36 лет и стал тренером юниоров «Лугано». Один из рекордсменов НХЛ по числу команд за один сезон играл в Швейцарии с 2016 года

Американец войдет в тренерский штаб «Лугано» U18.

Источник: Спортс"

В Швейцарии нападающий отыграл последние 9 сезонов — 4 за «Берн» (с которым дважды стал чемпионом страны, а также лучшим бомбардиром и MVP сезона-2016/17) и 5 — за «Лугано».

В регулярках лиги он в общей сложности провел 446 игр и набрал 403 (149+254) очка, в плей-офф — 73 матча и 66 (24+42) очков.

В НХЛ Аркобелло провел 139 матчей и набрал 53 (24+29) очка. В сезоне-2014/15 он повторил рекорд лиги, сыграв за 4 команды на протяжении одного сезона («Эдмонтон», «Нэшвилл», «Питтсбург», «Аризона»).

Рекорд был установлен Деннисом О’Брайеном в сезоне-1977/78 и трижды повторен — также это удалось Дэйву Маклвэйну (1991/92) и Юсси Йокинену (2017/18).

Добавим, что в АХЛ Аркобелло набрал 220 (85+135) очков в 237 играх, в Кубке Колдера — 46 (20+26) в 57.

В 2015 году Марк стал бронзовым призером ЧМ в составе сборной США. В 2018 году он выступил за команду на Олимпиаде в Пхенчхане.