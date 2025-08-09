Юхаматти Аалтонен завершил карьеру в 40 лет. Экс-форвард «Металлурга» и «Йокерита» выигрывал ЧМ и бронзу ОИ в Сочи со сборной Финляндии

Клуб выиграл 2-й по рангу дивизион (Mestis), но в квалификационной серии уступил «Пеликанс» (1−4).
Аалтонен набрал 24 (10+14) очка в 30 играх в регулярном чемпионате и 18 (5+13) баллов в 13 играх в плей-офф.
В своей карьере Юхаматти провел 4 сезона в КХЛ — 2 в магнитогорском «Металлурге» и еще 2 в «Йокерите» (201 матч в регулярках и 132 очка, 67+65; в Кубке Гагарина — 44 матча и 19 баллов, 11+8).
За карьеру игрок трижды выигрывал чемпионат Финляндии с «Кярпятом» (2006, 2007, 2014). В составе сборной Финляндии он стал чемпионом мира в 2011 году и бронзовым призером Олимпиады в Сочи в 2014-м.