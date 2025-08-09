Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Юхаматти Аалтонен завершил карьеру в 40 лет. Экс-форвард «Металлурга» и «Йокерита» выигрывал ЧМ и бронзу ОИ в Сочи со сборной Финляндии

В своем заключительном сезоне форвард попытался помочь «Йокериту» вернуться в элитный дивизион Финляндии.

Источник: Спортс"

Клуб выиграл 2-й по рангу дивизион (Mestis), но в квалификационной серии уступил «Пеликанс» (1−4).

Аалтонен набрал 24 (10+14) очка в 30 играх в регулярном чемпионате и 18 (5+13) баллов в 13 играх в плей-офф.

В своей карьере Юхаматти провел 4 сезона в КХЛ — 2 в магнитогорском «Металлурге» и еще 2 в «Йокерите» (201 матч в регулярках и 132 очка, 67+65; в Кубке Гагарина — 44 матча и 19 баллов, 11+8).

За карьеру игрок трижды выигрывал чемпионат Финляндии с «Кярпятом» (2006, 2007, 2014). В составе сборной Финляндии он стал чемпионом мира в 2011 году и бронзовым призером Олимпиады в Сочи в 2014-м.