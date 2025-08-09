Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Мэттью Ткачак может пропустить 2−3 месяца, если перенесет операцию в межсезонье. Форвард «Флориды» пока не принял решение

По словам 27-летнего форварда «Флориды», он все еще не принял решение по данному вопросу. В июле он говорил, что ему необходимо пройти обследования, чтобы определиться.

Источник: Спортс"

Напомним, что американец играл в Кубке Стэнли с разрывом приводящей мышцы бедра и спортивной грыжей. Перед началом плей-офф Ткачак не был уверен, сможет ли он сыграть.

«Если будет операция, то я точно пропущу 2 или 3 месяца. Но на данный момент решение еще не принято», — сообщил Ткачак.

В минувшем сезоне Мэттью стал двукратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Пантерс». Летом он женился, а также попал на обложку игры NHL 26 от EA Sports.

Отметим, что в сезоне-2025/26 будут действовать условия текущего коллективного соглашения. «Флорида» сможет отправить форварда в список травмированных на долгий срок и высвободить средства в платежной ведомости без ограничений, предусмотренных новым договором.