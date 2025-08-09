Ричмонд
Пулккинен о возвращении в Финляндию: «В своей карьере я принимал неправильные решения и сожалею о них. Благодарен “К-Вантаа” за возможность вернуться домой»

33-летний форвард подписал контракт с «К-Вантаа» — клубом второго по рангу финского дивизиона (Mestis).

Для Пулккинена это возвращение домой — он родился и провел детство в городе Вантаа.

В прошлом сезоне экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ поиграл сразу в трех лигах — чемпионатах Германии (22 игры за «Швеннингер», 11 очков, 4+7), Словакии (16 игр за «Попрад», 5 очков, 3+2) и втором дивизионе Швейцарии («Ла Шо де Фон», 2 игры в плей-офф, 1 очко, 0+1).

«В своей карьере я принимал неправильные решения и сожалею о них. Я благодарен за возможность вернуться домой и представлять клуб из Вантаа. С нетерпением жду предстоящего сезона», — сказал Пулккинен.