Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Егор Соколов о единственной шайбе в НХЛ: «Когда полностью осознал, получил захватывающие эмоции. После игры позвонил родителям: мама и брат плачут от счастья, папа смеется»

Форвард отличился в матче между «Оттавой» и «Тампой» (7:4) в апреле 2023 года, поразив ворота Брайана Эллиотта.

Всего игрок, перешедший в «Торпедо» в этом году, провел 13 матчей в лиге — все за «Сенаторс».

— Переживали, что в первом сезоне в НХЛ не было ни очков, ни голов?

— Нет. Самое главное для меня было то, что я играл. Конечно, хотелось забить первый гол, но я осознавал, что мне только 21 год и все еще впереди. Каждую минуту, которую я проводил в расположении «Оттавы», воспринимал как возможность для развития. Старался прочувствовать, что такое НХЛ.

— На следующий год вам удалось наконец отличиться.

— Сначала даже не поверил. Первое чувство, когда я увидел, что шайба пересекла линию ворот, — удивление. А уже потом, когда полностью осознал, получил захватывающие эмоции. После игры позвонил родителям: мама и брат плачут от счастья, папа смеется и улыбается. Конечно, получил и много приятных сообщений от друзей и близких. Такие моменты запоминаются надолго.

Еще нужно поблагодарить «Оттаву»: клуб, когда в жизни игрока происходит значимое событие в карьере, делает памятный подарок — фотография игрока после матча и с командой и шайба в специальной рамке.

— Вы очень хладнокровно разобрались в том голе.

— Врать не буду, в ту секунду я десять раз поменял свое решение, как реализовать тот выход. На буллитах я никогда не подпускаю шайбу в домик голкиперу, а совершаю бросок. У меня был момент, который я смог реализовать, а как я это сделал, уже не имеет значения. В тот момент я побоялся бросать, потому что думал, что голкипер может прочитать меня по глазам, поэтому попробовал то, что я делаю не на постоянной основе, и получилось красиво, — сказал Соколов.