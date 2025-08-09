Ричмонд
Виталий Давыдов: «Мы сами себя унижаем, когда балуем североамериканских тренеров. В “Авангарде” капризы Буше вышли на новый уровень — он трудоустроил чуть ли не всех друзей»

— Мы очень часто сами себя унижаем, когда идем на поводу у североамериканских тренеров, балуем их и позволяем им хозяйничать в нашем хоккее. Стоит ли удивляться, что они так легко на черное говорят белое.

Источник: Спортс"

Тут самый свежий пример — Омск. Понимаю, почему нас дурит Торчетти, который ищет работу. Но не понимаю, когда то же самое делает Омск.

— Виталий Семенович, поясните.

— Я не первый год и не первое десятилетие в хоккее. Вижу, что канадскому тренеру «Авангарда» Буше позволяют делать все, что ему угодно.

Сначала меняют половину команды, потом убирают своего воспитанника Ткачева. Теперь канадские капризы вышли на новый уровень — канадский штаб теперь не только в «Авангарде», но и в дочерней команде ВХЛ «Омские Крылья».

Если правильно понимаю, Буше уже трудоустроил в Омске чуть ли не всех своих североамериканских друзей. Судя по прессе, на отличные деньги. Понимаю, зачем это делает сам тренер. Не понимаю, почему у него на поводу идет омское руководство. Загадка! — сказал трехкратный олимпийский чемпион.