Фетисов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Сколько Байден понаделал, нам еще расхлебывать и расхлебывать. Это только слова, никто не дал бы этого сделать»

Ранее появилась информация, что администрация экс-президента США в 2024 году рассматривала возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на Владимира Путина.

Источник: Спортс"

"Сколько понаделал Байден, нам еще расхлебывать и расхлебывать.

Никто бы ему не позволил это сделать. НХЛ — независимый бизнес‑проект и не просто так они долгие годы приглашают к себе российских звезд хоккея, начиная с наших времен и заканчивая Овечкиным, который побил рекорд Гретцки. Бобровский, который пришел с российским флагом на чемпионский парад…

Конечно, это только слова. Никто бы этого сделать Байдену не дал", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Администрация Байдена рассматривала исключение Овечкина и других россиян из НХЛ для давления на Путина перед обменом заключенными (Wall Street Journal).