"Сколько понаделал Байден, нам еще расхлебывать и расхлебывать.
Никто бы ему не позволил это сделать. НХЛ — независимый бизнес‑проект и не просто так они долгие годы приглашают к себе российских звезд хоккея, начиная с наших времен и заканчивая Овечкиным, который побил рекорд Гретцки. Бобровский, который пришел с российским флагом на чемпионский парад…
Конечно, это только слова. Никто бы этого сделать Байдену не дал", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Администрация Байдена рассматривала исключение Овечкина и других россиян из НХЛ для давления на Путина перед обменом заключенными (Wall Street Journal).