Фетисов о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Сколько Байден понаделал, нам еще расхлебывать и расхлебывать. Это только слова, никто не дал бы этого сделать»

Никто бы ему не позволил это сделать. НХЛ — независимый бизнес‑проект и не просто так они долгие годы приглашают к себе российских звезд хоккея, начиная с наших времен и заканчивая Овечкиным, который побил рекорд Гретцки. Бобровский, который пришел с российским флагом на чемпионский парад…