Овечкин о билетах на Ovi Cup: «Они были бесплатными — кто‑то их забирал и перепродавал. Бог им судья, что наживаются на детях»

— Что вас больше всего радует в турнире Ovi Cup?
— То, что здесь собирается такое количество детей. Я приезжал в Красногорск, разговаривал с ребятами — всем очень нравится атмосфера. С каждым годом мы стараемся сделать все лучше и лучше. Поэтому для нас всех это большое мероприятие.
Посмотрите, сколько звезд, сколько приехало известных людей. Они это тоже делают ради детей.
— Билеты на турнир было не достать…
— Они были бесплатными. К сожалению, кто‑то их забирал, а потом перепродавал. Даже не знаю, что с этим поделать. Бог им судья, что наживаются на детях, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Кубок Овечкина. Команды Овечкина и Дацюка играют в матче звезд. На матч заявлены Ротенберг, Малкин, Капризов, Ковальчук, Аршавин, Мостовой и Плющенко.