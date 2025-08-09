Ричмонд
Сын Овечкина оформил покер в гала-матче с участием отца

Александр Овечкин отметился одной шайбой.

Источник: РИА "Новости"

МЫТИЩИ /Московская область/, 9 августа. /ТАСС/. Сергей Овечкин, сын рекордсмена по голам в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александра Овечкина, забросил четыре шайбы в гала-матче с участием отца.

Встреча против команды Павла Дацюка завершилась со счетом 11:7 в пользу команды Овечкина. Александр Овечкин сумел забросить одну шайбу. Команды отыграли два периода.

Позднее в субботу пройдет финал Кубка Овечкина среди детско-юношеских команд.

