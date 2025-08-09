Ричмонд
Губерниев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Фейк какой-то — из лиги забрали бы миллиард долларов. Наши ребята приносят огромные доходы»

Ранее появилась информация, что администрация экс-президента США в 2024 году рассматривала возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

Источник: Спортс"

"Это фейк какой-то. На каких основаниях власти США в принципе могли бы это сделать? А Малкина, у которого американский паспорт, они бы как выгнали?

Конечно, и НХЛ на это не пошла бы никогда. Тем самым администрация США просто забрала бы миллиард долларов из лиги. Мы же понимаем, что Овечкин и остальные наши ребята — не только классные хоккеисты. Они приносят огромные доходы.

Так что совсем не верю в эту информацию", — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.

Захарова об администрации Байдена и возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Эти деятели войдут в историю как люди с извращенным сознанием».