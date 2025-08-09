Овечкин о целях на сезон: «Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли. Готовимся с позитивом и хорошим настроением»

— Все хорошо, готовимся с позитивом и хорошим настроением.
— Какая у вас главная цель на этот сезон?
— Хорошо отыграть и постараться выиграть Кубок Стэнли.
— Это ваш последний сезон в НХЛ или нет?
— Поживем — увидим, — сказал Александр Овечкин.
Овечкин об Ovi Cup: «Огромное спасибо участникам и губернатору Воробьеву за организацию. Это праздник для детей, на следующий год будет намного лучше».
