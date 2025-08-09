Ричмонд
ЦСКА-2013 разгромил «Ак Барс» 10:0 в финале «Кубка Овечкина». У армейцев 8 побед в 8 матчах турнира с разницей шайб 124:8

Ежегодный детский турнир завершился сегодня в Мытищах. В решающей встрече пять шайб забросил форвард Макар Гринкевич.

Источник: Спортс"

В «Кубке Овечкина» участвовали 24 команды из России, Беларуси и Казахстана. По ходу соревнований армейцы одержали 8 побед в 8 матчах с разницей шайб 124:8.

В игре за третье место ярославский «Локомотив» оказался сильнее «Салавата Юлаева» — 11:2.