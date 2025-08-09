Ричмонд
Роднина о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Они настроили бы полмира против себя, Овечкин показывал такие результаты. Не знаю, по этой ли причине отказались от решения»

Ранее появилась информация, что в 2024 году в США рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

"За время работы администрация Байдена столько всего наделала и натворила, что ничему не удивлюсь. Вполне могли рассматривать и такой вариант.

Но дело в том, что Овечкин такие результаты показывал, что подобное решение было бы против самих себя. Тем самым они настроили бы против половину мира.

Не знаю, по этой ли причине от такого решения в итоге отказались, гадать не хочу", — сказала трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина.

Кожевников о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Импортная дурь, не верю западной прессе. Они придумывают, будоражат публику, а мы обсуждаем эту провокацию».