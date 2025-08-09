Депутат Свищев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Полная чушь. Овечкин в США и Вашингтоне — настоящий герой. Это было бы слишком дорого и вызвало бы большой скандал»

Посмотрите, что предлагают их сенаторы: у них что ни заседание, то новость, которая будоражит и трясет весь мир. Поэтому (возможная) высылка из США Овечкина и наших известных спортсменов для оказания давления при обмене каких-то шпионов — это полная чушь. Я считаю, что к этому не стоит относиться серьезно, потому что мы знаем, что Саша в США и Вашингтоне — настоящий герой. Мы считаем его нашим национальным героем, а для них в Вашингтоне он кумир, который поднимает их хоккей на высочайший уровень в НХЛ. Поэтому никто высылать его не планировал, не планирует и не будет. Это было бы слишком дорого именно для самой Америки и вызвало бы большой скандал в стране. А им в США такие скандалы не нужны. Они взрослые ребята и просчитывают наперед все эти проблемные вопросы", — сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.