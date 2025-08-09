Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Депутат Свищев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Полная чушь. Овечкин в США и Вашингтоне — настоящий герой. Это было бы слишком дорого и вызвало бы большой скандал»

Ранее появилась информация, что в 2024 году в США рассматривалась возможность исключить россиян из лиги, чтобы оказать давление на президента РФ Владимира Путина.

Источник: Спортс"

"Мне кажется, что это издание уже придумывает истории такого скользкого характера, им уже пора писать сценарии и снимать фильмы. Бредовые идеи могут возникать у самых высокопоставленных чиновников. Но это же не говорит о том, что ее кто-то воспринимает всерьез.

Посмотрите, что предлагают их сенаторы: у них что ни заседание, то новость, которая будоражит и трясет весь мир. Поэтому (возможная) высылка из США Овечкина и наших известных спортсменов для оказания давления при обмене каких-то шпионов — это полная чушь. Я считаю, что к этому не стоит относиться серьезно, потому что мы знаем, что Саша в США и Вашингтоне — настоящий герой. Мы считаем его нашим национальным героем, а для них в Вашингтоне он кумир, который поднимает их хоккей на высочайший уровень в НХЛ. Поэтому никто высылать его не планировал, не планирует и не будет. Это было бы слишком дорого именно для самой Америки и вызвало бы большой скандал в стране. А им в США такие скандалы не нужны. Они взрослые ребята и просчитывают наперед все эти проблемные вопросы", — сказал депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев.