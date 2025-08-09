Овечкин дал совет молодому поколению хоккеистов: «Главное — любить дело, отдавать душу. Если поставлена цель, нужно к ней идти. Слушаться родителей и наставников»

— Какой совет можете дать молодому поколению хоккеистов?
— Главное, любить свое дело. Отдавать душу.
Если поставлена цель, нужно к ней идти. Слушаться родителей и наставников, — сказал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.