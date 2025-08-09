Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»

Сборная России отстранена от международных турниров с 2022 года.
"У Саши была мечта стать чемпионом Олимпийских игр, но злые дядя отняли у него ее, не имея никаких оснований.
Думаю, Александр Овечкин собрал бы все силы, чтобы победить.
Будем надеяться и верить в доброго дядю. Болеть за команду с флагом и гимном", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
