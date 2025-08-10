Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Фетисов о том, что в КХЛ стало меньше клубов: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»

В межсезонье «Витязь» был исключен из числа участников лиги. В сезоне-2025/26 выступит 22 команды — повторение антирекорда КХЛ.

— Влияет ли на репутацию отечественного хоккея снижение количества клубов в КХЛ?

— Никак не влияет. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию, болельщиков, региональное развитие. И в этом смысле нужно было их поддерживать, давать шанс.

Ярким примером служит Новокузнецк. Сейчас экономическая ситуация в этом регионе очень плохая, но, тем не менее, хоккей там любят. Это один из тех регионов, который стоял у истоков развития отечественного хоккея.

Я думаю, рано или поздно закончатся все периоды апробации. Для этого все есть. Руководство лиги — люди профессиональные, так что я бы не стал драматизировать эту ситуацию, — сказал двукратный олимпийский чемпион.